РИАМО - 3 июл. Лимитированные карты «Тройка» с красотами Республики Алтай можно купить на Кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Коллекция из 10 тыс. карт запущена в честь дня рождения региона, которому в субботу исполняется 30 лет.

Транспортная карта «Тройка» — электронная карта для оплаты проезда на городском транспорте и услуг городских сервисов. Залоговая стоимость «Тройки» — 50 рублей. Залог можно вернуть при возврате карты в кассу.

Изначально была представлена в виде пластиковой карты синего цвета с изображением трех белых коней, либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо празднику или событию.

Также существуют альтернативные версии карты в виде брелоков, браслетов, колец, а так же виртуальных мобильных карт с системой оплаты посредством технологии NFC.