РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске меняют асфальтовое покрытие на трех региональных и нескольких муниципальных автомобильных дорогах, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Продолжается ремонт участка Старосимферопольского шоссе, ведущего на Южный обход Подольска от улицы Орджоникидзе. Треть запланированного объема работ уже выполнена.

Приводят в порядок участок протяженностью более 3 км и на самой улице Орджоникидзе. Техника работает преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы исключить затруднения на выезде и въезде в город. Близится к завершению ремонт на улице Кирова от Фетищевской улицы до площади Ленина, идет асфальтировка примыканий к дорожной части.

«На муниципальной сети работы также в активной фазе. Новые бордюрный камень и дорожное покрытие протяженностью почти километр положили на улице Павлика Морозова на Красной горке. Приношу извинения подольчанам за задержку при укладке, допущенную подрядной организацией. Здесь же привели в порядок более 2 км тротуаров», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

В настоящее время ремонтируют и делают тротуары на улице Ватутина, Художественном проезде и улице Новой Слободы в селе Покров.

В связи с уточнением бюджета, принятым 29 июня советом депутатов округа, в список муниципальных объектов для ремонта в текущем году по обращениям жителей вошли Армейский проезд и дополнительные участки улиц Николаевская и Тихая в Лаговском, мосты в Романцево и Бородино.