РИАМО - 3 июл. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается работа по ремонту подъездов в жилых домах. С начала 2021 года отремонтировано 3,2 тыс. подъездов в 60 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Больше всего подъездов отремонтировали в Балашихе (238), Подольске (199) и Сергиевом Посаде (171).

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского, на сегодняшний день в Подмосковье в стадии ремонта находятся 3,8 тыс. подъездов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за этот период уже более 83 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья.

Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.

Основная задача программы – улучшение качества жизни жителей Подмосковья и приведение в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

Всего за текущий год в Московской области запланировано отремонтировать около 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

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