РИАМО - 3 июл. Собака породы лабрадор упала с набережной в реку у храма Христа Спасителя в Москве в субботу, питомца удалось поднять и вытащить из воды, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Сигнал о происшествии поступил на ПСС «Крымский мост». На помощь вышла дежурная смена в составе Николая Кулюцина и Сергея Родионова.

Им удалось поднять собаку из реки у Пречистенской набережной в 2 метрах от берега. Животное передали хозяевам.

В этот же день спасатели достали из воды дворняжку, которая также упала с набережной возле Театра эстрады. Спасатели Леон Кеворков и Владимир Иванов с помощью ловчей петли подняли из воды животное. Собачку доставили к причалу и отдали заявителям для дальнейшей передачи в приют.