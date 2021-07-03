РИАМО - 3 июл. Вирусологи отметили, что содержащая аденовирусы вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, сообщает Ura.ru.

«Спутник» не воздействует на геном человека. Аденовирус, даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — сказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, аденовирус в «Спутнике V» может размножаться только в специальной среде клеток-ферментеров. После введения вакцины аденовирус находится в клетках привитого около 2 недель.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов подчеркнул, что аденовирусы, на которых основана вакцина, не размножаются в организме, так как у них отсутствует часть «дикого» генома.

Переболевшим коронавирусом рекомендуют привиться через 6 месяцев после выздоровления. Через этот же срок привитым советуют ревакцинироваться.

Ревакцинироваться можно вакцинами «Спутник V» (два компонента) и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, независимо от того, какой препарат использовался при первой вакцинации.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

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