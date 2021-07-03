РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 3 июл. Жителям подмосковного Дзержинского в ходе рейдов разъяснили правила ковид-безопасности, сообщается в группе «ОНФ. Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

По инициативе члена регионального штаба ОНФ в Московской области Артура Шлыкова и зампреда Общественной палаты городского округа Дзержинский Юрия Гагарина состоялась очередная акция по разъяснению жителям мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.



Представители ОНФ, городской Общественной палаты и волонтеры посетили общественные места, остановки транспорта, магазины и рынки, отделения банков, скверы и парки. Они поделились с жителями информацией о коронавирусе и его профилактике.

Также активисты выявили некоторые нарушения установленных противоэпидемиологических мер, о чем участники рейда проинформируют органы местного самоуправления.

Инициативу общественников поддержал временно исполняющий полномочия главы Дзержинского Сергей Будкин. Он систематически проводит мероприятия по информированию жителей через муниципальные СМИ и социальные сети о мерах противодействия росту заболеваемости коронавирусом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.