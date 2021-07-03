РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» заменили более 7 км асфальтобетонного покрытия на трассе «М-2 «Крым» - Федюково» от улицы Строителей в деревне Федюково Подольска до поселка Бутово Ленинского округа, сообщили в пресс-службе администрации Подольска.

Дорога служит проездом к Старосимферопольскому и Варшавскому шоссе. Рядом расположены Екатерининский монастырь, усадьба Суханово, Федюковская и Лопатинская общеобразовательные школы.

Всего в текущем году в регионе отремонтируют более 1,6 тыс. участков дорог общей протяженностью свыше 1,5 тыс. км. На сегодняшний день отремонтировали более половины дорог от основной программы ремонта.

Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на более чем 850 дорогах, из них по проекту «Безопасные качественные дороги» на региональной сети отремонтировано 90 дорог длиной свыше 360 км. Сейчас работы продолжаются на более 350 дорогах.