РИАМО - 3 июл. Московская область стала лидером по числу вакцинированных от коронавируса сотрудников избирательных комиссий, прививки сделали 68,9% работников, сообщается в Instagram-аккаунте ЦИК России.

Также в число лидеров вошли Республика Ингушетия (63,8%), Белгородская область (63,3%) и Чеченская Республика (60,4%).

В единый день голосования, 19 сентября, в Подмосковье пройдут выборы в Государственную думу РФ VIII созыва и в Московскую областную думу.

В Мособлдуму избирается 50 депутатов на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.