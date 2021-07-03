РИАМО - 3 июл. Похороны народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко пройдут 4 июля, сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн» по адресу: Ленинградский проспект, дом 32/2. В 12:00 начнется гражданская панихида театре.

Отпевание состоится в 13:30 в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2.

Похоронят Сличенко на Троекуровском кладбище.

Николай Сличенко скончался 2 июля. Ему было 86 лет.

Родился Сличенко в Белгороде в 1934 году. В театр «Ромэн» поступил в 1951 году. За свою творческую жизнь исполнил свыше 60 ролей. Телезрители помнят его по ролям в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».