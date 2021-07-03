РИАМО - 3 июл. Прививать беременных от коронавируса в России можно с 22 недели развития плода, следует из временных методических рекомендаций о вакцинации населения от коронавируса, сообщает Nation News.

Речь идет о вакцине «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V».

«Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения коронавируса с 22 недель беременности», — отмечается в опубликованном документе.

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Прививают тех, кто старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.