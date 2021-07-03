РИАМО - 3 июл. Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец назвал 4 основных способа, которые могут заставить смартфон работать быстрее, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, основные причины медленной работы гаджетов – износ и не поддерживающиеся обновления.

«Новый телефон всегда работает быстро, а вот старый гаджет действительно может тормозить. Например, устройство часто работает медленнее после серии обновлений: современные прошивки плохо совместимы с устройствами предыдущих поколений. В итоге человеку приходится переходить на новый телефон», — отметил Побыванец.

Также смартфон может плохо работать из-за перегруженной памяти. В этом случае следует удалять те приложения, которые не нужны.

Еще мешать работе гаджета могут вирусы. Они могут появиться на телефоне вместе с приложением, скачанным на неофициальной площадке. Однако даже в онлайн-магазинах иногда появляются программы, которые могут нанести вред смартфону. Поэтому при любых покупках в интернете нужно быть аккуратнее.

Также работу смартфона замедляют жаркие или экстремально низкие температуры. В аномальную погоду устройство нужно использовать с осторожностью.

А еще смартфоны плохо работают из-за старости. Их срок службы варьируется от 3 до 5 лет.