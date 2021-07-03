РИАМО - 3 июл. Во временных методических рекомендациях Минздрава РФ указано, что пока неизвестно, насколько вакцинация от Covid-19 предохраняет от заражения инфекцией, сообщает Газета.ru.

Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти. Однако точно сказать, насколько вакцинация защищает от заражения инфекцией и ее передачи другим, пока нельзя.

Врачи советуют прививаться от коронавируса. Это нужно, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Также массовая вакцинация поможет победить пандемию.

Для того, чтобы защитить себя и окружающих, нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В России на текущий момент всего зарегистрировано 5 585 799 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели после лечения 5 053 417 человек.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.