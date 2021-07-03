РИАМО - 3 июл. Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, что на ее решение перейти в ислам никто не повлиял. По ее мнению, к смене веры человек должен прийти самостоятельно, сообщает Газета.ru.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — написала она в Instagram.

Решетова отметила, что уже пару лет занимается изучением ислама. Однако решение о смене веры далось ей нелегко. Сейчас девушка изучает Коран и не пьет спиртное.

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов встречались 6 лет, у них растет сын Ратмир. Также у Тимати есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.