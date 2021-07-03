РИАМО - 3 июл. Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России, ранее новую редакцию стратегии одобрил Совет безопасности, пишет Nation News.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В документе перечислены основные стратегические приоритеты России, в числе которых — сбережение народа, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, экологическая безопасность и рациональное природопользование.

Также Россия будет предотвращать недружественные действия извне, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности государства. При этом кибербезопасность обозначена новым стратегическим национальным приоритетом.

Предыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.

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