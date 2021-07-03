РИАМО - 3 июл. Врачи напоминают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует помнить о запрете приема душа или ванны с горячей водой. Это может привести к плохим последствиям для здоровья, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нельзя принимать горячую ванну людям с аневризмами и тромбозами. Тромб может оторваться, а он бывает разной длинны. Когда есть воспалительные процессы в сосудах, горячую ванну принимать нельзя», — сказала врач Людмила Лапа.

Кроме того, мыться в горячей воде нельзя и тем, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы — ишемической или гипертонической болезни сердца. По словам врача Татьяны Романенко, все тепловые процедуры нужно принимать дозировано. Так, в сауне и бане таким людям можно находиться 5-7 минут.

Еще врачи посоветовали слушать свой организм. Если становится плохо, появились учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, сдавленность в груди, то нужно срочно покинуть помещение с высокой температурой.