РИАМО - 3 июл. Журналист и блогер Василий Уткин сообщил, что вопрос об отставке тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова уже решен, сообщает Газета.ru.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, журналист назвал Черчесова «токсичным сотрудником, который нуждается в защите»

Об отставке Черчесова заговорили после игры сборной России на Евро-2020, в котором наши футболисты набрали три очка, заняв последнее место в группе B. Сборная не смогла выйти в плей-офф.