РИАМО - 3 июл. За первое полугодие 2021 года для целей проектирования в Подмосковье подготовили порядка 20,5 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что вдвое выше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали городские округа Домодедово, Истра, Раменский, Одинцовский и Дмитровский», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что из числа выданных ГПЗУ 30% приходится на объекты нежилого назначения, в том числе сельскохозяйственного, производственного, торгового, общественного-делового и социального. Из указанного показателя порядка 1,7 тыс. ГПЗУ выдано под производственные объекты и склады, также популярны объекты под с/х использование.

«С учетом требований законодательства РФ об истечении срока использования информации, указанной в ГПЗУ, в 2021 году наметился рост количества поступающих в Мособлархитектуру заявлений о предоставлении государственной услуги по подготовке и выдаче ГПЗУ, который по прогнозам будет продолжаться. Перевод в электронный вид услуг в градостроительной сфере, в том числе и по выдаче ГПЗУ, позволил существенно оптимизировать сроки выхода инвестора на стройку», — подчеркнул министр.

При получении градостроительного плана заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков была оцифрована подмосковными властями одной из первых и доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг с 2017 года по ссылке. В дополнение к ГПЗУ в обязательном порядке предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.