РИАМО - 3 июл. Волонтеры, организации и сообщества Подмосковья могут принять участие в международной премии «Мы вместе». Победители получат гранты до 2,5 млн рублей на реализацию собственных проектов и примут участие в образовательных программах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Прием заявок открыт для молодежи от 14 лет и представителей организаций. Принять участие можно как в одном, так и нескольких треках: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международном We arе together.

«Волонтеры, организации и сообщества Московской области, кто еще не подал заявку на участие, могут это сделать до 5 июля. Волонтерское движение продолжает наращивать объем значимых дел в нашем регионе. У ребят есть большой потенциал на победу», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Жюри оценит работы в период с 6 июля по 1 августа. Полуфиналы пройдут на окружных фестивалях премии со 2 августа по 1 октября. С 15 октября по 1 ноября пройдет финал — проекты финалистов оценят россияне на народном голосовании, а также специальные члены жюри. Победителей объявят 5 декабря 2021 года на международном форуме «Мы вместе».

Для участия в треке «Волонтеры и НКО» необходимо подать социальный проект на одну из 8 номинаций, посвященных национальным целям развития России до 2030 года: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Культурное наследие», «Комфортный город», «Зеленая страна», «Технологии для жизни», «Герои среди нас».

Призерами трека «Волонтеры и НКО» станут 72 участника. Победители от 14 до 17 лет получат на реализацию проекта гранты до 600 тыс. рублей, а лауреаты от 18 лет и организации – до 2,5 млн рублей.

В треке «Бизнес» примут участие коммерческие компании. Они представят программы по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтерству. Победители получат статус «Партнера национальных проектов», присуждаемого по решению правительства РФ, и презентуют проекты на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Трек «Медиа» – для журналистов, блогеров, НКО и рекламных агентств, создающих социальный контент. Он включает пять номинаций: «Социальные медиа», «Сторителлинг», «Медиаволонтерство», «Локальные медиа», а также «Специальную номинацию жюри» – для крупных проектов на ТВ, в СМИ и блогосфере.

Трек We are together создан для достижений иностранных граждан и компаний в международном сотрудничестве и борьбе с коронавирусом в своих странах. 20 победителей определятся в направлениях «Медицина», «Бизнес», «Образование и технологии» и «Личный вклад гражданина». Специальная номинация трека – «Человек года».

Победители премии по трекам «Волонтеры и НКО», «Бизнес», и «Медиа» получат годовое медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты», примут участие в специальной образовательной программе Мастерской управления «Сенеж», продвижение на ведущих площадках Рунета от АНО «Институт развития интернета» и возможность пройти стажировку по программам мобильности.