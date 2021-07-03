РИАМО - 3 июл. Instagram-блогера из Санкт-Петербурга Екатерину Заворовскую и ее группу поддержки ждут штрафы за то, что они перекрыли проезд по Малой Бронной улице в Москве, танцуя на проезжей части, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел вечером 2 июля на Патриарших прудах. Группа ребят включила музыку на портативной колонке, начала танцевать, записывая все происходящее на видео. Прибывшие полицейские задержали самых активных танцоров, остальных - разогнали.

Задержанных доставили в Пресненский отдел полиции. На них составили протоколы.

За блокирование проезда могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Также нарушителям спокойствия могут грозить обязательные работы или арест в 15 суток. Наказание определит суд.

В Instagram-аккаунте Заворовской 470 тыс. подписчиков. Екатерина - участница 7 сезона шоу «Холостяк» и аналогичного проекта YouTube-блогера Амирана Сардарова.

Проблема шумных компаний преследует жителей Патриарших прудов уже несколько лет. С недавнего времени там стали дежурить экипажи ДПС, разрешающие проехать только тем, кто покажет паспорт с местной пропиской.