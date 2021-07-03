РИАМО - 3 июл. Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что вернуть зубам более белый цвет в некоторых случаях поможет качественная чистка зубов, если проблема образовалась из-за накопившегося налета, сообщает aif.ru.

По его словам, часто пациенты приходят к стоматологам с просьбой провести коррекцию — отбеливание.

«Когда пациенты хотят изменить цвет своих зубов, как правило, когда речь идет про свои зубы, а не коронки или имплантаты, самым лучшим способом становится отбеливание зубов. Оно позволяет осветлить зубы на 3-4 тона. Стоит помнить, что эта процедура выполняется гелем, который наносят на переднюю поверхность зубов и активируют специальной лампой. Гель вытягивает пигментные микроэлементы, и зуб становится белее», — сказал Антонов.

Он напомнил, что после этой процедуры эмаль восстанавливают специальным реминерализующим гелем в домашних условиях. Его нужно наносить на зубы после чистки. Однако врач напомнил, что отбеливание зубов не является спасением навсегда.

«Надо помнить, что со временем зубы все равно чуть пожелтеют. С возрастом зубы становятся темнее, и это естественный процесс, зависящий от продуктов питания, гигиены, принимаемых препаратов и самих процессов обмена веществ в организме», — говорит стоматолог.

Также Антонов сообщил, что здоровый цвет зубов возможен только при условии ежедневного ухода за ними, здорового питания и своевременного выполнения профессиональных гигиенических процедур раз в полгода.