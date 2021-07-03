РИАМО - 3 июл. Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева похоронят 4 июля на Новом Городищенском кладбище, сообщается на странице администрации округа в Instagram.

Гражданская церемония прощания запланирована на 9:00 в Успенском Кафедральном соборе. Похоронят бывшего главу округа в 12:00 на Новом Городищенском кладбище.

46-летнего чиновника нашли мертвым в собственной квартире в Коломне утром 2 июля. СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С октября 2017 года — глава Коломенского округа. Главой городского округа Коломна Лебедева избрали 1 марта 2021 года. Он был награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области».

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