РИАМО - 3 июл. Объем запасов бензина в России на неделю с 22 по 28 июня увеличился на 2,7%, до 1,723 млн тонн, сообщает Федеральное агентство новостей.

Запасы дизельного топлива выросли на 3%, составив 2,654 млн тонн. При этом, по данным ЦДУ ТЭК, отгрузки топлива на внутренний рынок сокращаются. В период с 23 по 29 июня они снизились на 4,7%, до 705 тыс. тонн, а дизельного топлива — на 5,6%, до 723 тыс.

Вместе с тем сократилось производство бензина. За отчетный период оно упало на 0,3% и составило 776 тыс. тонн. Объем выпуска дизельного топлива, наоборот, вырос на 1,7%, до 1,366 млн тонн.

Российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы делают запасы топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с поставками.