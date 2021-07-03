РИАМО - 3 июл. Сотрудники МБУК «Компас» городского округа Власиха 2 июля в рамках антинаркотического марафона раздали подрастающему поколению листовки, рассказывающие о вреде и видах наркотиков, а также о мерах предупреждения этой беды, сообщается на сайте Антинаркотической комиссии Московской области.

«Существует обманчивое мнение о том, что масштаб проблемы наркозависимости невелик. Но помните: эта беда может постучаться в любой дом и прежде всего туда, где есть дети и подростки», – говорится в сообщении.

Подмосковным подросткам напоминают, что наркотики – плохой и неправильный выбор развлечения, есть много иных занятий, которыми можно себя развлечь.

Специально для подрастающего поколения около здания Дворца культуры по средам в 11 часов проводятся дворовые, настольные, подвижные игры, а также игры народов мира.