РИАМО - 3 июл. Столичные полицейские задержали на Каширском шоссе мужчину, который доставил заказчику сертификат о вакцинации от коронавируса без ее фактического прохождения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе разбирательств выяснилось, что доставивший сертификат является курьером. Удалось установить личность того, кто изготовил и поддельный сертификат. Им оказался 29-летний мужчина.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители выявляют дополнительные факты противоправной деятельности задержанного, а также устанавливают возможных соучастников данной противоправной деятельности.

«Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.