РИАМО - 3 июл. С 2011 года на территории столицы построили 308 искусственных сооружений. Благодаря этому снизилась загруженность столичных дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство улично-дорожной сети — одно из важнейших направлений стройотрасли. За последние 10,5 лет мы возвели 308 мостов, тоннелей и эстакад. Также было построено более 1 тыс. км дорог. Благодаря этому значительно снизилась загруженность дорог Москвы», — сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев иностранным журналистам в рамках X Московского урбанистического форума.

По его словам, при строительстве дорожной инфраструктуры наибольшие усилия и время уходят на подготовительные работы.

«Строить дороги в черте города, в условиях плотной застройки, очень трудно. Само строительство занимает только 30% времени от всех работ. Остальное время и усилия направлены на подготовительные работы. Это расчистка территории, вынос инженерных коммуникаций за пределы участка строительства дороги, моста или тоннеля», — пояснил глава Стройкомплекса, добавив, что это требует высокого уровня организации и взаимодействия компаний, участвующих в строительстве.

Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве с 2011 года построена четверть от общего объема городской улично-дорожной сети. Приоритетным проектом дорожного строительства на текущий момент является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.