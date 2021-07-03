РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Спасатели подмосковных Люберец регулярно проводят рейды по зонам отдыха у воды, где рассказывают жителям о важности соблюдения правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели в ходе рейда призвали купаться только в организованных местах. В Люберцах и Дзержинском таких мест для купания нет.

Также отдыхающих призвали не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам. Кроме того, нельзя устраивать в воде игры, связанные с захватами, плавать на надувных матрасах или камерах, так как они предназначены для загорания на берегу. Также нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.