РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске возле ТРК «Кварц» роящиеся пчелы заняли лавочку, их сняли на видео, сообщил свидетель происшествия.

Вечером 2 июля огромный рой пчел появился около ТРК «Кварц». Свидетели сняли роение на видео и позвали пчеловода, который забрал насекомых.

Во время размножения пчелы в материнском улье выводят одну или несколько новых маток. В одном улье может быть только одна матка. Поэтому молодая матка улетает, а с ней улетает половина рабочих пчел.

Насекомые должны лететь в новый улей, который нашли пчелы-разведчицы, но иногда они сбиваются с пути и не долетают туда.