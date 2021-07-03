РИАМО - 3 июл. По данным исследования международной компании BCG, российская столица вошла пятерку мировых мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан. В столице проводится масштабная работа по улучшению инфраструктуры и городской среды, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Москва вышла на третье место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но во всех сферах — здравоохранения, образования, благоустройства территорий и создания систем безопасности», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что суммарная оценка Москвы составила 62 балла. Всего же в рамках анализа рассматривалось 16 городов, в том числе 9 мировых столиц, которые сопоставимы с Москвой.

В рейтинге учитывались не только статистика и мнения экспертов в сфере урбанистики, но и мнения самих жителей оцениваемых городов. В рамках исследования эксперты BCG проанализировали более 3 млн ответов, полученных в ходе опроса 25 тыс. жителей всех 16 городов.

«Это говорит о том, что москвичи поддерживают основные аспекты реализуемой градостроительной политики и позитивно оценивают изменения, происходящие в городе», — отметил Бочкарев.

В городе проводится масштабная работа по улучшению транспортной ситуации: строятся новые линии и станции метро, дороги, все виды транспорта интегрируются в единую сеть. Это необходимо для удобства жителей.

«В городе также формируются районы с принципиально новым качеством жизни, с современным и комфортным жильем, качественной архитектурой, транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами и местами для отдыха и проведения досуга», — отметил Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, большой вклад в улучшение жилищных условий москвичей вносит реализация программы реновации. Благодаря ей порядка 1 млн москвичей получат новые и комфортные квартиры. На месте более чем 5 тыс. старых ветхих домов появятся современные благоустроенные кварталы. Их обеспечат социальной инфраструктурой и необходимыми сервисами.