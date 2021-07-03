РИАМО - 3 июл. Директор Института истории и социальных наук СПб РГПУ им. А. И. Герцена, доктор исторических наук Роман Соколов рассказал, что память об Александре Невском живет так долго из-за его политики, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я, как и многие другие историки и люди, интересующиеся историей, постоянно размышляю над феноменом Невского, почему в обществе к нему такой интерес. Думаю, Невский, проводя свою политику, заложил основу для создания будущего многонационального государства, где культура народов слилась и сформировала идентичность. Наше государство воплощает культуру разных народов», — сказал Соколов.

В 2021 году отмечается 800-летний юбилей Александра Невского. В этом году праздник отмечают на государственном уровне.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью.