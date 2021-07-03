РИАМО - 3 июл. Необходимости строительства дополнительных специализированных больниц для пациентов с коронавирусом в настоящее время в Москве нет, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В Москве реализуется масштабная программа строительства различных медицинских объектов, в том числе и новых корпусов в уже действующих инфекционных больницах. При этом необходимости возведения дополнительной специализированной коронавирусной клиники на данный момент нет», – сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что благодаря активному строительству медобъектов в прошлые годы, а также переоборудованию ряда больниц под инфекционный профиль, в Москве создали резерв лечебных мощностей.

Бочкарев также добавил, что в 2020 году в рекордные сроки построили современный инфекционный комплекс в Вороновском в ТиНАО.

«Всего этого, с точки зрения наличия больничных мест, пока достаточно для борьбы с вирусом», – резюмировал глава столичного Стройкомплекса.

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Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.