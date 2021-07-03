РИАМО - 3 июл. Более 1 млн новых рабочих мест создано с 2011 года в Москве. Новые рабочие места в столице генерируют крупные градостроительные проекты, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в Москве вырабатывают принципы ускоренного создания дополнительных мест приложения труда.

«С 2011 года в столице уже создано порядка 1 млн новых рабочих мест. Сегодня перед нами стоит задача создать дополнительные возможности для привлечения бизнеса и капитальных инвестиций, высокотехнологичных компаний», — сказал Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

Он подчеркнул, что ключевыми градостроительными проектами, направленными на создание новых рабочих мест, стали реорганизация бывших промзон, а также строительство технополисов и развитие территорий новой Москвы.

«Другим важным проектом Стройкомплекса сегодня является создание Национального космического центра на территории Государственного космического НИЦ им. М. В. Хруничева. Он даст городу еще порядка 20 тыс. новых рабочих мест», — добавил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что проект развития высвобождаемой территории ГКНПЦ имени Хруничева предполагает не только строительство Национального космического центра, но и создание особой экономической зоны (ОЭЗ), размещение предприятий научно-производственного кластера, а также конгрессно-выставочного центра, жилой застройки по программе реновации и соцобъектов.