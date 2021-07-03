РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу стартовал II «Парад красоты», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Организаторами парада являются фонд «Родная семья» и сообщество «Нежный бизнес».

«Парад красоты» проходит сегодня во второй раз. Этот день в середине лета нужен для того, чтобы проявить женскую красоту. Женщины наряжаются в красивые платья и шествуют парадом под звуки барабанов», - сказала руководитель сообщества «Нежный бизнес» Московской области Наталья Муравьева.

После того, как женщины прошли парадом, их ждал сюрприз в виде мини-концерта. Для них выступили военный оркестр, барабанщицы, а также танцоры танго.

«Мы хотели, чтобы женщины прошли по парку как по подиуму. Нам важно, чтобы женщины поняли, какие они красивые и замечательные. Красота бывает разная. Символом нашего «Парада красоты» является вишня. Это как знак того, что женщина является вишенкой на торте», - отметила заместитель руководителя фонда «Родная семья» Ирина Стефарова.

Для участниц провели фотосессии в шляпках, также работали фотозоны. Кроме того, прошел мастер-класс по танго.

Участниц ждут розыгрыши лотереи. Также всем вручат сладкие подарки.