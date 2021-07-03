РИАМО - 3 июл. На 7 столичных рынках из 23 по результатам проверок выявлены нарушения противоэпидемиологических мер, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На рынках не выполнялись санитарные предписания. Посетители и сотрудники не носили маски и перчатки на территории заведений. На входе не проводилась термометрия, также не было в наличии документов, подтверждающих проведение работ по дезинфекции систем вентиляции.

Кроме того, на территории рынков не было санитайзеров и дезинфицирующих салфеток для покупателей. Отсутствовал контроль за дезинфекцией и обработкой территории. У сотрудников также отсутствовали тесты на Covid-19.

По фактам выявленных нарушений в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела. Им грозят крупные штрафы — до 150 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Кроме того, рынки могут закрыть на срок до 90 суток.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 ИЮЛЯ

- В Минздраве РФ рассказали, на каком сроке можно прививать от Covid‑19 беременных. Речь идет о вакцине «Гам‑Ковид‑Вак» или «Спутник V».

- Минздрав РФ назвал неизвестным уровень защиты привитых от заражения Covid‑19. Доказано, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения заболевания и смерти.

- Бочкарев: Москва не нуждается в строительстве новых Covid‑госпиталей. Российская столица имеет резервный запас лечебных мощностей.

- Нарушения антиковидных мер выявили на 7 рынках Москвы. У сотрудников отсутствовали тесты на Covid‑19, посетители не носили маски.

- Еще 5869 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. За минувшие сутки скончались 116 человек с подтвержденным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 24 439 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2596 больных. В Москве - 7446.