РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В Подольске решат проблему с регулярным отключением электроэнергии в микрорайоне Силикатная-1 (Ново-Сырово), для этого Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» разработал программу по повышению надежности объектов электросетевого хозяйства, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чирикову пришел ответ из комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа по поводу регулярного отключения электроэнергии в микрорайоне Силикатная-1 (Ново-Сырово). Из ответа следует, что 15 июня провели техническое совещание с участием представителей АО «Мособлэнерго» и филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети» по вопросу отключения электроэнергии на объектах коммунального хозяйства Подольска.

По итогам совещания даны поручения АО «Мособлэнерго» и филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети» проработать вопрос недопущения отключения электроэнергии коммунальных объектов округа. Также разработать дорожную карту мероприятий по решению проблемных вопросов электроснабжения объектов коммунального хозяйства и план-график по их решению с указанием сроков.

В соответствии с поручениями Домодедовским филиалом АО «Мособлэнерго» разработана программа по повышению надежности объектов электросетевого хозяйства на территории Подольска в текущем году. Программа основана на выполнении инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» и годового плана-графика капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Программа позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей в зоне ответственности АО «Мособлэнерго» на территории Подольска.