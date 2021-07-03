РИАМО - 3 июл. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций метро Москвы - ред.) успешно прошел квалификацию в качестве участника тендера на проектирование и строительство линии легкого рельсового транспорта в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученным при строительстве метро в Москве, инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» готов реализовывать проекты развития рельсового транспорта как на национальном рынке, так и за пределами нашей страны», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

По словам гендиректора холдинга «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, такая международная квалификация получена компанией впервые. Она подтверждает компетенции холдинга в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов мирового класса.

«В Израиле подтверждена квалификация компании как «Поставщика опыта проектирования, монтажа систем и сооружения верхнего строения пути (ВСП)» на комплексный проект строительства линии. В течение ближайшего месяца ожидается приглашение к следующему этапу тендера. По предварительным данным, участникам второго этапа будет отведено несколько месяцев на уточнение технических вопросов и подготовку предложений по проекту», – пояснил Кравцов.

За последние 10 лет с участием «Мосинжпроекта» на территории Москвы построили и ввели в эксплуатацию более 105 км линий метро, 51 станцию метро и 11 электродепо.

Ранее Кравцов сообщал, что АО «Мосинжпроект» начинает продвижение на международные рынки метростроения. Инжиниринговый холдинг проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития метрополитена в Турции, Израиле, Узбекистане, а также Саудовской Аравии.