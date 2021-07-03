РИАМО - 3 июл. За прошедшие сутки в столице выявили 7446 новых случаев заражения Covid-19, всего с начала пандемии в городе зарегистрирован 1 380 151 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперштаб.
Ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. Число пациентов в больницах на ИВЛ выросло почти вдвое за минувшие недели. Власти подтвердили активное распространение индийского штамма коронавируса в городе.
С начала пандемии коронавирусом переболели более 10% москвичей, в это число не входят те, кто переболел бессимптомно.
Ранее заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова заявила, что жителей столицы с симптомами ОРВИ будут приравнивать к больным коронавирусом. Они должны будут соблюдать домашний режим до получения результатов исследований.
За сутки в РФ выявлено 24 439 новых случаев коронавируса. Умерли 697 человек, выздоровели 17 899 пациентов.
В России на текущий момент всего зарегистрировано 5 585 799 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели после лечения 5 053 417 человек.
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Текстовая трансляция
2 ИЮЛЯ
- Более 3,1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот в РФ. В начале следующей недели планируют отгрузить еще 750 тыс. доз вакцины.
- Столичным работодателям напомнили, что сотрудники в отпусках также должны привиться. 60% занятых в сфере услуг обязаны вакцинироваться до 15 июля.
- Около 55% сотрудников сферы ЖКХ Москвы привились от Covid‑19. На некоторых предприятиях этот показатель может быть выше.
- Жителей московских домов престарелых начнут ревакцинировать на следующей неделе. Для ревакцинации в Москву поставят 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
- Врач рассказал, в каком случае нужна ревакцинация от Covid‑19. Она нужна после того, как пройдет шесть месяцев после предыдущей.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 1969 человек вылечились после коронавируса в Подмосковье. Всего на сегодняшний день в Московской области выявлено 319 312 случаев заболевания.
- Индийский штамм коронавируса в Москве вытеснил все остальные. Сейчас у инфицированных гораздо реже встречаются такие симптомы, как как потеря обоняния, вкуса, сухой кашель.
- Ракова: В Москве сделают все возможное, чтобы избежать локдауна.
- Москвичи с ОРВИ должны будут соблюдать самоизоляцию до результатов теста на Covid‑19. Также москвичам с ОРВИ будут дополнительно делать экспресс‑тест.
- За сутки в России зарегистрировали 23 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 488 больных. В Москве - 6 893.
- Ракова: в Москве не хватает коек для Covid‑пациентов.
- Более 10% жителей Москвы переболели Covid‑19. В это число не включены переболевшие коронавирусом бессимптомно.
- Андрей Воробьев поблагодарил разработчиков «Спутника V» за создание вакцины.
- В Москве пресекли продажу поддельных документов о вакцинации от Covid‑19. Злоумышленник покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей в интернете и вписывал данные клиента.
- Металлургов в России попросили снизить потребление кислорода ради ковидных больниц. Такое пожелание было озвучено 1 июля первым замминистра промышленности Василием Осьмаковым на совещании.
- В ФМБА сообщили, что аллергики реже болеют коронавирусом. Для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не усиливает риск тяжелого течения болезни.
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