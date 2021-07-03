РИАМО - 3 июл. После завершения реализации текущих проектов метростроения подход к развитию подземки в Москве будет пересмотрен. Власти города планируют применять точечные решения о продлении тех или иных линий. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Есть разумные, целесообразные этапы по строительству метро. С 1936 года по 2010-й было построено порядка 305 км метро, не считая веток депо. Это 178 станций. Мы с 2011 года построили 177 км и 60 станций подземного метро, и мы сюда также прибавляем 30 станций МЦК – это фактически наше наземное метро, потому что оно работает по режиму, близкому к метро», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу RT на X Московском урбанистическом форуме.

Он пояснил, что в будущем такими огромными темпами строить метро в столице не планируется. Планируется переход к «более тонким настройкам». К примеру, власти могут точечно продлевать существующие линии и, если необходимо, соединять их.

«90 станций построили, порядка 25-30 планируем в ближайшие 4 года. Буквально в течение 2 лет мы спланируем новые проекты – уже за пределами первого, мощнейшего этапа, для того чтобы начинать тонкие настройки», – сказал Бочкарев.

По его словам, это будут не единичные станции, но уже не в таком масштабе.

«Мы сделали рывок просто фантастический, запредельный. У нас были свои технологии, свои методы, вовлеченность, героический труд ежедневный, но дальше мы перейдем в более спокойный режим», – резюмировал глава Стройкомплекса.

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