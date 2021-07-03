РИАМО - 3 июл. До 14 июля участники программы «Марафон идей» смогут прислать свои предложения по улучшению работы столичного городского транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Идеи рассмотрит экспертный совет, при этом лучшие из них будут реализованы. Год назад в рамках программы москвичи прислали более 2 тыс. предложений, 262 прошлогодние идеи уже успели воплотить в жизнь. Еще 122 предложения осуществят в 2021 году.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, часть предложений вошли в состав комплексных проектов, которые коснулись изменения скорости движения транспорта и создания велосипедных полос в районах Отрадное, Марьино и других.

В настоящее время ведется работа по созданию пешеходных переходов в центре города на улице Тверской, а также на Садовом кольце.