РИАМО - 3 июл. «Мосинжпроект» продолжает работу по развитию центра компетенций BIM – технологии информационного моделирования, сообщил генеральный директор инжинирингового холдинга Юрий Кравцов.

АО «Мосинжпроект» — оператор ключевых градостроительных программ Москвы. На МУФ-2021 компания выступает эксклюзивным партнером и экспонентом выставки.

«На данный момент завершен набор первой волны специалистов управления BIM и проектного подразделения, проведен первый этап обучения по базовому курсу и сформирована программа дистанционного обучения для сотрудников компании», — сказал Кравцов в рамках Х Московского урбанистического форума.

Центр будет не только проектировать объекты в BIM, но и внедрять методологию, которая позволит охватить все производственные процессы.

«Для внедрения BIM в полном объеме компания выбрала пилотный промышленный объект метро – электродепо «Красный строитель», предназначенное для обслуживания подвижного состава будущей Бирюлевской ветки. В настоящее время создана рабочая группа с представителями дивизиона депо «Мосинжпроекта» для координации работ по внедрению технологии BIM на всем жизненном цикле проекта», — пояснил Кравцов.

Также сформированы технические требования в части BIM для включения в техническое задание на проектирование Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро.

Кравцов добавил, что ценность применения технологий информационного моделирования заключается в том, что эта информационная модель увязывает различные инструменты, модули, участников, в том числе с точки зрения принятия решений и их согласований.

«Положительными эффектами как для исполнителя проекта, так и для заказчика, станет снижение затрат на строительство, исключение ошибок, сокращение сроков за счет более высокого уровня координации работ, кроме того, заложенная в BIM-модель информация найдет свое применение на этапе СМР и эксплуатации», — заключил гендиректор «Мосинжпроекта».

Впервые компания применила технологии информационного моделирования при реконструкции стадиона «Лужники». Специалисты создали конструктивную модель, в которую внедрили все инженерные сети БСА. Также с применением BIM-технологий разработали проект Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в спорткомплексе «Лужники».