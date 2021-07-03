РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием службы и поблагодарил за труд.

3 июля отмечается 85 лет со дня образования Госавтоинспекции.

В своем Telegram-канале Спасский отметил, что сегодня роль и значение службы возросли многократно. Увеличился поток машин и скоростной режим. Изменилось и техническое оснащение, но по-прежнему есть вещи, которые под силу только человеку.

«Дорогие сотрудники и ветераны ГИБДД! Поздравляю вас с юбилеем, благодарю за системную, напряженную работу 24/7 и 365 дней в году. От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия», - написал Спасский.

Он отметил, что многие из сотрудников Госавтоинспекции встречают праздник на посту.

«Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном труде», - заключил Спасский.