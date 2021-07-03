РИАМО - 3 июл. В Зеленоградском городском округе столицы выставили на электронные торги шесть нежилых помещений, представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать их на льготных условиях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объекты имеют свободное функциональное назначение и расположены в подвальных помещениях, на первых и третьих этажах, преимущественно в многоквартирных жилых домах», — сказал глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В помещениях площадью от 12,7 до 95 кв м можно обустроить офисы, магазины, аптеки или другие учреждения. Щербаков также отметил, что за первые пять месяцев 2021 года представители МСП арендовали у города 189 нежилых помещений на льготных условиях.

Подробная информация об объектах доступна на инвестиционном портале Москвы в разделе «Аренда для бизнеса».​