РИАМО - 3 июл. Мосприрода организовала онлайн-программу ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, его отмечают 3 июля, сообщается на официальном сайте мэра города.

Участники акции узнают, чем можно заменить пакет и как своими руками сделать экологичную сумку-шопер или фруктовку для покупок.

Акция «Скажем нет полиэтиленовым пакетам» пройдет в течение дня 3 июля в социальных сетях городских парков, экоцентров и природных территорий.

В 11:00 в соцсетях парка «Царицыно» пройдет занятие «Пять причин отказаться от полиэтиленового пакета». В 12:00 на страницах экоцентра «Битцевский лес» научат делать сумку для фруктов из старой футболки. Чем еще можно заменить полиэтиленовый пакет, расскажут в 14:30 на странице в Instagram дирекции природных территорий «Тушинский» и «Покровское-Стрешнево».

В столице программа раздельного сбора отходов действует с 2020 года. В городе появились контейнеры для мусора, который подлежит переработке. По итогам года на переработку отправили в 1,5 раза больше твердых коммунальных отходов, чем это было сделано в 2019 году.