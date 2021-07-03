РИАМО - 3 июл. Крупнейший производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy приостановил поставки в Россию шампанского из-за новых поправок в федеральный закон «О регулировании алкогольной продукции», сообщает РБК.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в 171-ФЗ. Данный документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции.

Поправки исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его исключительно в отношении «российского шампанского».

Другими словами, сам термин «шампанское» теперь можно использовать только для вин, произведенных на территории РФ. При этом французские производители должны переименовать свою продукцию в «игристое вино», а также пройти пересертификацию.

На фоне сложившейся ситуации ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» направило российским партнерам письмо с информацией о том, что компания временно приостанавливает отгрузки своих шампанских вин в РФ.

Эксперты рынка уверены, что поправки в российское законодательство ставят под угрозу весь импорт вин в страну.