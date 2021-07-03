РИАМО - 3 июл. Работа по снятию административных барьеров меняет к лучшему ситуацию на рынке строительства недвижимости в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Правительство Москвы не занимается регулированием рынка недвижимости в прямом смысле. Во многом это вопрос рынка, вопрос спроса и предложения. Мы со своей стороны понимаем, что, создавая условия для ускорения строительства объектов без снижения качества, помогаем увеличивать спрос, а значит, помогаем регулировать стоимость жилья», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на X Московском урбанистическом форуме.

По его словам, высокие цены тормозят спрос, а падение спроса снижает интерес инвесторов к реализации новых жилых проектов. А жилье необходимо строить в достаточных объемах, хорошего качества и разного типа.

«Поэтому мы со своей стороны делаем все, чтобы снять административные барьеры, которые осложняют реализацию проектов по строительству жилья. И рынок сам положительно реагирует на изменения, которые в городе происходят, а они происходят постоянно», – подчеркнул заммэра.

Ранее Бочкарев сообщал, что российская столица заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата и остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров.

«Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров – в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны», – говорил Бочкарев.