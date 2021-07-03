РИАМО - 3 июл. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» планирует внедрять инновационные технологии в области охраны окружающей среды на объектах строительства столицы, сообщил генеральный директор компании Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» является оператором ключевых градостроительных программ Москвы, и пристальное внимание к вопросам охраны окружающей среды и совершенствование технологий на производстве — важные приоритеты компании. В перспективе на новых станциях метрополитена рассматривается возможность применения энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует кинетическую энергию от шагов пассажиров в электроэнергию», — отметил Кравцов.

Он пояснил, что одна единица такого напольного покрытия генерирует при каждом шаге 6 Вт энергии, по примеру станции метро «Вест-Хам» в Лондоне. При этом дюжина таких плиток в течение суток производит количество электроэнергии, достаточное для освещения всей станции в течение ночи.

«При прогнозируемом пассажиропотоке на Большой кольцевой линии метро 380 млн человек в год, при помощи энергогенерирующей плитки возможно вырабатывать до 6 МВатт чистой энергии в сутки», — подчеркнул Кравцов.

По словам гендиректора «Мосинжпроекта», электричество от шагов пассажиров может служить источником питания для уличных фонарей, внутреннего освещения помещений, турникетов и билетных автоматов, информационных вывесок и освещения остановок транспорта, указателей, информационных знаковых, зарядки устройств и беспроводной передачи данных.

Он отметил, что электрогенерирующее напольное покрытие позволит значительно экономить электроэнергию, а также разгрузить основные источники электропитания и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Также на стройплощадках предусматривается установка на водопроводные краны специальных аэраторов, которые позволят обеспечить экономию водных ресурсов до 70%. Кроме того, для эффективного использования источников энергии запланирована автоматизация освещения в местах общего пользования, а также замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные энергосберегающие лампы.