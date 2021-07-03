РИАМО - 3 июл. На Московском урбанистическом форуме наградили победителей премии MUF Community Awards 2021, церемония прошла в онлайн формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

Награды получили городские сообщества и независимые проекты, частные инициативы и стартапы, которые внесли значительный вклад в развитие Москвы.

Московский урбанистический форум проходит в концертном зале «Зарядье» с 1 по 4 июля. Победителей определили в 13 номинациях по итогам голосования. В нем приняли участие 210 тыс. жителей столицы.

В частности, в число победителей в номинации «Благотворительные и социальные проекты» вошла некоммерческая организация «Второе дыхание», которая занимается передачей на переработку ненужных вещей или доставляет их людям в трудной жизненной ситуации. Начиная с 2015 года «Второе дыхание» направила на переработку свыше 500 т вещей.

Кроме того, победу в номинации «Вместе против Covid-19» одержала акция «Ты не один» по инициативе благотворительной организации «Ночлежка». Участники собирали продукты и средства гигиены для бездомных.

В номинации «Городские выставки» победил проект Московского музея дизайна «Фантастик пластик», где представили арт-проекты из переработанного пластика.