РИАМО - 3 июл. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в субботу задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 3 рейса, 11 отменили. В Домодедове 7 рейсов задержано. В Шереметьеве задержаны 3 рейса, отменили 12.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек рейсов на данный момент нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В субботу в Московском регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит до 26 градусов.