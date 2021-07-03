РИАМО - 3 июл. До 2024 года на территории Москвы появится порядка 1 тыс. социальных объектов, из этого числа построили уже свыше 700 объектов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строительство социальных объектов остается приоритетным направлением градостроительного развития столицы. С 2011 года в городе было возведено 719 таких объектов различного назначения, что позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

По его словам, Москва не намерена снижать темпы по возведению объектов социнфраструктуры в ближайшие годы.



«Еще 276 социальных объектов мы планируем построить к 2024 году. Таким образом, общее количество возведенных социальных объектов с 2011 по 2024 год достигнет тысячной отметки», – добавил Бочкарев.



Заммэра подчеркнул, что Москва уже сейчас занимает 2 место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).



«Необходимый элемент комплексного и устойчивого развития мегаполиса – обеспечение жителям равных возможностей получать необходимые услуги и сервисы в пешей доступности. Комплексный подход к развитию территорий позволил Москве стать сегодня одним из самых удобных и комфортных мегаполисов мира», – заявил Бочкарев.



Ранее Бочкарев сообщал, что каждый шестой столичный детсад построен в течение последних 10 лет.

«Столица сегодня активно занимается строительством социальной инфраструктуры, в том числе, объектов образования, с 2011 года в Москве построено более 300 детских садов и 113 новых школ. Каждый шестой детский сад в столице построен в течение последних 10 лет», – говорил Бочкарев.

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