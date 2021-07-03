РИАМО - 3 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Химки объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 116 кв. метров, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен по адресу: Химки, мкр. Подрезково, квартал Кирилловка.

Территория земельного участка частично огорожена, на земельном участке расположены некапитальные постройки, строительные материалы, доступ частично ограничен.

Вид разрешенного использования — «обслуживание жилой застройки». С победителем аукциона, который пройдет 16 июля, будет заключен договор аренды сроком на 4 года и 10 месяцев. Годовая арендная плата составляет 846 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно на Электронной торговой площадке РТС-тендер до 13 июля.

Детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Едином портале торгов Московской области.