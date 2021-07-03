РИАМО - 3 июл. Жители Московской области на портале «Добродел» могут принять участие в опросе о качестве услуг связи в Подмосковье, проголосовать можно до 2 августа, сообщает пресс-служба регионального комитета по конкурентной политике.

«Проанализировав многочисленные публикации в средствах массовой информации об имеющихся вопросах, связанных с количеством поступающих на телефоны абонентов спам-звонков и качеством услуг связи, комитет по конкурентной политике запускает на портале «Добродел» опрос о качестве услуг связи в Московской области», — сказали в пресс-службе.

В ходе опроса респонденты могут не только оценить качество предоставляемых услуг, но и выразить свое мнение, например, по вопросам необходимости предоставления абонентам возможности самим определять, какими услугами связи пользоваться, а какими — нет.

Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с защитой от нежелательных звонков: должны ли операторы связи автоматически блокировать спам-звонки или они могут предоставлять абонентам дополнительную платную услугу «Антиспам».

В случае выявления проблемных вопросов результаты будут направлены в соответствующие государственные органы.

Опрос можно пройти по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls.